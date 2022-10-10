До конца года в Кузбассе появятся три новые газозаправочные станции

Строительство ещё двух уже началось.

В Кузбассе до конца 2022 года завершится строительство трёх газозаправочных станций. Об этом рассказал во «ВКонтакте» замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Перспективы использования природного газа в качестве моторного топлива обсудили на выездном заседании комитета ТПП РФ по энергетической стратегии. О ситуации в Кемеровской области сообщил замгубернатора региона Виктор Кириллов.

«Он рассказал, что в нашем регионе действует самая крупная газозаправочная инфраструктура за Уралом. В неё входят 10 стационарных заправочных станций (АГНКС) — четыре в Кемерове, пять в Новокузнецке и одна в Юрге, и один передвижной заправочный пункт, обслуживающий парк общественного транспорта в Прокопьевске. При этом он уточнил, что в Кузбассе в 2022 году появятся ещё три заправочные станции: на территории кемеровского автотранспортного предприятия, на улице Инициативной в Кемерове и на улице Некрасова в Новокузнецке. Также началось строительство ещё двух станций: в Новокузнецке на улице Авиаторов и в Топках на улице Горной», — сообщил Панов.

Замгубернатора отметил, что по итогам 2021 года Кузбасс занял седьмое место в рейтинге развития газомоторного топлива, и в текущем году прогнозируется рост потребления газомоторного топлива ещё на 19%. Кроме того, регион получил субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры и инвесторы подтверждают планы по строительству ещё 12 станций до конца 2025 года.

Фото: Андрей Панов (ВКонтакте)