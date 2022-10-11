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«Поляна» приглашает за выгодными покупками

11 октября 2022 в 18:42

Каждую неделю - новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит возможность выгодно приобрести самые разные товары, благодаря уникальным акциям. Так, с 12 по 18 октября в продаже подсолнечное масло «Злато» по 114,90 руб. за л и свежемороженая скумбрия по цене 139,90 руб. за кг.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».


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