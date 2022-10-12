В столице Кузбасса установили более 40 остановочных павильонов

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В текущем сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кемерове установили 41 остановочный павильон.

Так, 18 новых павильонов со стеклянными стенками, лавочками, урнами и стендами с информацией установили на участках проспекта Ленина, Михайлова, а также на улице Тухачевского от 62-го проезда до здания № 55а.

Ещё шесть остановочных павильонов обновили на улице Троллейной, по одной на Космической и Красноармейской возле территориального управления Центрального района.

Павильоны с металлическими панелями появились и на участках улиц бывших шахтовых посёлков.

«Пять мест ожидания общественного транспорта появилось на улицах Учительской и Спасской в жилом районе Пионер, четыре — на улице Советской в жилом районе Кедровка, в посёлке Пионер на улице Раздольной — шесть павильонов», — уточнили в администрации города.

Подрядчиком выступила организация ООО «Проектстрой».

Фото: КемероVо Онлайн (Telegram)