С начала года из Кузбасса уехало более 40 тысяч человек

Об этом сообщает Кемеровостат.

Кемеровостат опубликовал данные по миграции жителей Кузбасса с января по август текущего года.

Согласно информации на сайте статистического органа, за восемь месяцев года в регион приехали 38 840 человек. При этом самый большой приток приезжих наблюдался в июне — 7 561 человек, меньше всего новых жителей приехало в Кузбасс в январе — 3 320.

А вот уехали их Кемеровской области 41 302 человека. Самый заметный отток приходится также на июнь — 7 067 человек, наименьший в январе — 3 919.

Таким образом, на 1000 человек в регионе приходится 22,5 прибывших и 23,9 убывших.

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