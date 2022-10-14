В Калтане построят школу с бассейном за 2,5 миллиарда

Власти региона объявили аукцион.

Минстрой Кузбасса начал электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства общеобразовательной школы с бассейном.

Как следует из документов, размещённых на портале госзакупок, новую школу построят на улице Калинина в Калтане. Работы оценили в крупную сумму — 2 444 747 074,82 рубля.

«Комплекс будет состоять из двух зданий — трёхэтажного корпуса школы и бассейна. Учиться в ней будет 1000 школьников, проектная численность сотрудников школы — 88 человек», - следует из описания.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября, а сами работы должны быть выполнены до 30 ноября 2024 года.

Фото: ru.freepik.com