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В Калтане построят школу с бассейном за 2,5 миллиарда

14 октября 2022 в 14:39

Власти региона объявили аукцион.

Минстрой Кузбасса начал электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства общеобразовательной школы с бассейном.

Как следует из документов, размещённых на портале госзакупок, новую школу построят на улице Калинина в Калтане. Работы оценили в крупную сумму — 2 444 747 074,82 рубля.

«Комплекс будет состоять из двух зданий — трёхэтажного корпуса школы и бассейна. Учиться в ней будет 1000 школьников, проектная численность сотрудников школы — 88 человек», - следует из описания.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября, а сами работы должны быть выполнены до 30 ноября 2024 года.

 

Фото: ru.freepik.com


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