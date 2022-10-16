Сергей Цивилёв поздравил жителей Кузбасса с Днём отца

Глава региона пожелал им оставаться крепкой опорой для семей и надёжным ориентиром для детей.

Губернатор Кемеровской области поздравил жителей региона с Днём отца. Сообщение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Напомним, праздник утвердил в прошлом году президент России Владимир Путин. В Кузбассе же в прошлом году впервые прошёл форум отцов, а также при уполномоченном по правам ребёнка создали региональный совет отцов, члены которого активно включаются в решение социально значимых вопросов, в том числе связанных с воспитанием подрастающего поколения и защитой семейных ценностей.

Глава региона пожелал отцам оставаться крепкой опорой для семей и надёжным ориентиром для детей, здоровья и мира, а также радости, которую приносят сыновья и дочери.

«Этот праздник не только подчёркивает значимую роль представителей сильной половины человечества в гармоничном развитии детей, авторитет и ответственность главы семьи за её благополучие, но и способствует сохранению традиционных духовных ценностей и опыта поколений», — отметил губернатор.

Фото: Сергей Цивилёв (ВКонтакте)