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Всем мобилизованным кузбассовцам выплачено по 200 тысяч рублей

17 октября 2022 в 14:04

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Всем кузбассовцам, призванным по мобилизации, перечислены обещанные региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно.

«Мы делаем все для тех, кто уехал в учебные центры и в зону СВО. Всем необходимым они обеспечены, но важно, чтобы бойцы были уверены, что у них все в порядке дома, поэтому выплаты и дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных из Кузбасса на моем личном контроле и оказываются как было обещано», — отметил глава региона.

Для организации единовременных выплат был утверждён порядок их предоставления. В сборе документов помогают социальные работники, прикреплённые к каждой семье. При этом тем семьям, кто воспитывает детей-инвалидов или кто содержит пожилых родственников, помощь оказывается на дому.

 

Фото: ru.freepik.com


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