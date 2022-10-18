Мобилизованные кузбассовцы сыграли 22 свадьбы в «учебке» в Омске

На свадьбах соблюдается весь положенный в таких случаях церемониал.

Ещё 12 мобилизованных кузбассовцев, направленных в центры военной подготовки в Омске, узаконили свои отношения с избранницами. Как сообщил губернатор Кемеровской области, всего за время призыва в регионе появились 22 новых семьи.

«Сегодня в Омск приехал ещё один автобус с кузбасскими невестами. Таким образом, за период мобилизации зарегистрированы 22 новые семьи. Будут ещё желающие вступить в брак — организуем новые церемонии. Надо, чтобы перед серьезным делом, которое предстоит нашим бойцам в зоне СВО, они были спокойны и уверенны, что поступили правильно и сделали все необходимое для своих семей», — рассказал Сергей Цивилёв.

Отмечается, что на свадьбах мобилизованных соблюдается весь положенный в таких случаях церемониал: супруги обмениваются кольцами и в паспорта им ставят печать о заключении брака. Однако в отличие от стандартных свадебных церемоний мобилизованных военнослужащих и их невест регистрируют в день подачи заявления.

Чтобы провести церемонию, будущий супруг должен обратиться с рапортом к командиру части о предоставлении отпуска по личным обстоятельствам для обращения в ЗАГС.

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