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Товар недели в магазине «Поляна»

19 октября 2022 в 09:29

Каждую неделю уникальные акции и новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 19 по 25 октября здесь можно купить подсолнечное масло «Злато» по цене 114,90 руб. за л и свежемороженое куриное бедро по 149,90 руб. за кг.

Ежедневно в "Поляне" работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже также полюбившиеся многим кемеровчанам куры-гриль собственного приготовления.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50


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