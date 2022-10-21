Мэра Новокузнецка назначили вице-губернатором Кузбасса

Сергей Кузнецов вошёл в состав правительства региона.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов вошёл в состав правительства Кузбасса. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилёв.
Как сообщает Ново ТВ, в ходе рабочей поездки в Новокузнецк глава региона отметил, что совет по развитию Южной агломерации во главе с мэром Новокузнецка работает «очень мощно».
«Мы внесли изменения во все наши положения и теперь Сергей Николаевич входит у нас в состав президиума правительства. У него статус вице-губернатора, потому что у него большая ответственность за всю южную агломерацию», — отметил Сергей Цивилёв телеканалу.
Также глава Кузбасса уточнил, что ему понравилось, как было подготовлено предложение со стороны Южной агломерации об объединении и совместной стратегии развития.
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