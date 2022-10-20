В Кузбассе построят первый крытый футбольный манеж за 1 миллиард

Он станет первым подобным спортивным сооружением в Кузбассе.

К 2024 году в Новокузнецке появится крытый футбольный манеж. Отмечается, что он станет первым подобным спортивным сооружением в Кузбассе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Регионального центра спортивных сооружения Владислава Нефёдова, строительство манежа обойдётся в 1 млрд рублей, Площадь спортивного объекта составит 1 000 кв. м.

В настоящее время футболисты тренируются только на открытых площадках или в спортивных залах. В новом манеже размер игрового поля составит 5070 метров, расчётная пропускная способность — 500 человек.

«Здесь также будет располагаться тренажерный зал, сауна, медицинский центр, буфет, раздевалки, тренерские», - рассказали в Минспорте Кузбасса.

Проектная документация уже готова и проходит государственную экспертизу.

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