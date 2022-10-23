В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров

Обучение уже начали 40 человек.

В Кузбассе начал работу центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает администрация Мысковского городского округа, организаторами по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва выступили министерство образования региона и «Кузбасский центр «Дом Юнармии» совместно с Институтом цифры Кемеровского государственного университета.

«Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Квадрокоптер может выполнять артиллерийскую разведку и корректировку огня, а также разведку местности. Расчёт беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения», — уточнил губернатор Кузбасса.

Обучение по 36-часовой программе уже начали 40 человек. При этом всего планируется подготовить 200 специалистов, которые, в свою очередь, смогут обучать других желающих.

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