В Ленинском районе Кемерова массово демонтируют гаражи

Для строительства продолжения Комсомольского проспекта и дублёра улицы Марковцева.

В Ленинском районе Кемерове демонтируют металлические гаражи. Работы будут проходить поэтапно – например, застройка территории, где на данный момент находится ГК «Таврия», планируется на 2023–2024 годы.

По словам властей, все гаражи здесь размещались временно, а именно до развития и застройки территории современной инфраструктурой. Это было предусмотрено во всех редакциях Генерального плана города Кемерово, начиная с 1970-х годов.

Теперь здесь появятся важные для кемеровчан объекты транспортной инфраструктуры — продолжение Комсомольского проспекта и дублёр улицы Марковцева, который соединит Комсомольский и Ленинградский проспекты.

«Перенос металлических гаражей ГК «Таврия» с территории Ленинского района, которая планируется под застройку современной инфраструктурой, будет выполнен поэтапно», — отметили в администрации Кемерова.

Тем владельцам гаражей, которые уже готовы к переезду на другую территорию, окажут помощь в демонтаже и перевозке имущества. Остальные гаражи будут перевозиться на тех же условиях, когда хозяева подготовятся. Урожай и заготовки останутся у владельцев минимум до весны.

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