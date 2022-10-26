В Кузбассе родители и дети смогут менять меню в школьных столовых

Также можно будет выбрать дизайн помещений для принятия пищи.

По инициативе губернатора Сергея Цивилёва в Кузбассе разработали для учеников три сезонных меню на осень, зиму и весну.

«Полноценный горячий обед - важный фактор физического развития и эмоционального состояния детей. Вопросам организации питания мы уделяем особое внимание, и то, что в этом учебном году в школьных столовых питаются более 90% учеников, — результат совместной работы, которую мы ведем с родителями, диетологами, поварами и самими учениками. В школьных столовых бесплатно питаются 32 тысячи ребят, недавно этот список пополнили дети мобилизованных кузбассовцев. Не секрет, что современное поколение привередливо к еде. Важно сделать так, чтобы в столовой было не только полезно, но вкусно и красиво. Для этого мы запустили региональный проект «Вкусная перемена». Сейчас по данной программе модернизируем 16 школьных столовых», - рассказал Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что это одна из стратегий команды правительства в равномерном развитии севера и юга региона, чтобы дети учились и проводили время в школе с удовольствием и комфортом.

Отмечается, что корректировки в меню смогут вносить родители и сами ученики. А в рамках проекта «Вкусная перемена» они смогут участвовать в разработке дизайна ремонтируемых столовых.

Фото: АКО