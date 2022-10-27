В Мариинске священник пугал мобилизованных гробами и смертью

В Епархии прокомментировали случившееся.

В соцсетях скандальное распространение получило выступление диакона Мариинского благочиния Александра Соколова на проводах мобилизованных кузбассовцев в Мариинске. Так, священник призывал мобилизованных посещать церковь и не ждать пока придут гробы. При этом он неуместным тоном указывал на то, что большинство из присутствующих не ходят в церковь, и призывал каяться.

Слова представителя церкви вызвали негодование среди присутствовавших и многочисленных пользователей Сети. Ситуацию прокомментировал руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

«Священноначалие митрополии проведет с данным клириком беседу о том, как необходимо выбирать посыл наставлений, а также о неуместности обличений в тех или иных обстоятельствах. В ближайшем будущем ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию», — заверил диакон.

Управляющий Мариинской епархии епископ Иннокентий также отметил, что «напутственные слова молодого и недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии».

«В свою очередь диакону Александру Соколову указано на недопустимость подобных высказываний и неподобающий тон в общении с людьми», — заверил епископ.

В комментариях многие пользователи были намного категоричнее - они обратились с просьбой лишить священника сана, а в будущем лучше обдумывать, кого отправлять на столь ответственные мероприятия.

Фото: ru.freepik.com

Видео: vk.com/incident_kuzbass