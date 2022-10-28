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Соцсети: неизвестный пытался поджечь кемеровский военкомат

28 октября 2022 в 18:14

Злоумышленник задержан.

В столице Кузбасса неизвестный пытался поджечь городской военкомат. Об этом сообщил пользователь социальной сети «ВКонтакте», а также опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно автомобили скорой помощи и полиции.

Очевидец уточнил, что злоумышленник  пытался поджечь военный комиссариат Ленинского, Заводского и Центрального районов, расположенный на улице Чкалова. По его словам, неизвестный использовал бутылку с зажигательной смесью.

Комментаторы предположили, что поджигателем может быть один из отцов мобилизованных, так как «на его лице читается отчаяние».

В настоящее время мужчина задержан. С ним работают следователи.

 

 

 

 

Фото: ru.freepik.com

Фото: vk.com/incident_kuzbass


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