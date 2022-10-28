Соцсети: неизвестный пытался поджечь кемеровский военкомат

Злоумышленник задержан.
В столице Кузбасса неизвестный пытался поджечь городской военкомат. Об этом сообщил пользователь социальной сети «ВКонтакте», а также опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно автомобили скорой помощи и полиции.
Очевидец уточнил, что злоумышленник пытался поджечь военный комиссариат Ленинского, Заводского и Центрального районов, расположенный на улице Чкалова. По его словам, неизвестный использовал бутылку с зажигательной смесью.
Комментаторы предположили, что поджигателем может быть один из отцов мобилизованных, так как «на его лице читается отчаяние».
В настоящее время мужчина задержан. С ним работают следователи.
Фото: ru.freepik.com
Фото: vk.com/incident_kuzbass
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