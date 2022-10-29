Власти Кузбасса пообещали решить вопрос с давками в трамваях

Трамвайное полотно ждет реконструкция.

Жители Рудничного района Кемерова обратились к властям с жалобой на ежедневные давки в трамвае №10 и попросили добавить дополнительные единицы транспорта в часы пик.

«Каждое утро одна и та же картина на правом берегу — 10 трамвай битком, не доезжая до МЖК. Неужели нельзя добавить на время с 7 до 8 утра, 7:30? Не залезешь, едут и мамочки с детьми и школьники, у трамвая нет прицепа», — написала кемеровчанка.

Ситуацию прокомментировали представители городской администрации. По данным властец, на трамвайном маршруте №10 в утренние часы пик работают 15 трамвайных вагонов, при этом интервал движения между ними составляет 5-7 минут.

«Добавление на маршрут дополнительных транспортных единиц возможно только после комплексной реконструкции инфраструктуры 10-го трамвайного маршрута, которая запланирована на 2024 год», — сообщили в мэрии.

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