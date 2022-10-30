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Уроженка Кузбасса погибла во время давки в Сеуле

30 октября 2022 в 17:21

Она собиралась поступать в корейский университет.

Одной из погибших во время давки в Сеуле была уроженка Кемеровской области. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Известно, что год назад девушка переехала в Южную Корею из Новокузнецка, там она мечтала поступить в местный университет. Вечером 29 октября новокузнечанка пришла на вечеринку в честь Хэллоуина недалеко от отеля «Гамильтон» и оказалась в давке. Предположительно, ей было не более 30 лет.

Напомним, в субботу в столице Кореи в результате давки погибло более 150 человек, в том числе четыре россиянки от 20 до 30 лет.

 

Фото: ru.freepik.com


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