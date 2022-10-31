В Новокузнецке заметили стаю волков

О необычном для города наблюдении очевидцы рассказали в соцсетях.
В южной столице Кузбасса заметили стаю волков.
Как сообщается в публикации в телеграм-канале «Бардокин live», животных увидели в лесополосе недалеко от парка культуры и отдыха «Водный». Рядом находятся частные дома.
«Были замечены пять голов», — говорится в сообщении от 31 октября.
Отмечается, что в настоящее время возле парка также слышны звуки животных, которые очень похожи на вой волков.
Фото: ru.freepik.com
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