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В Новокузнецке заметили стаю волков

31 октября 2022 в 16:04

О необычном для города наблюдении очевидцы рассказали в соцсетях.

В южной столице Кузбасса заметили стаю волков.

Как сообщается в публикации в телеграм-канале «Бардокин live», животных увидели в лесополосе недалеко от парка культуры и отдыха «Водный». Рядом находятся частные дома.

«Были замечены пять голов», — говорится в сообщении от 31 октября.

Отмечается, что в настоящее время возле парка также слышны звуки животных, которые очень похожи на вой волков.

 

 

Фото: ru.freepik.com


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