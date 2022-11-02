До конца года в Кемерове ПАЗики полностью заменят автобусами

У каждого маршрута будет жёсткое расписание и система отслеживания рейсов.

В столице Кузбасса планируется заменить автобусы «ПАЗ» на всех городских маршрутах на полноценные автобусы.

«Такие автобусы до конца года заменят старый транспорт на всех городских маршрутах, в них будут действовать льготы и проездные», — заявили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что на данный момент в Кемерове ещё курсируют маршрутные такси. При этом из 14 действующих маршрутов лишь на некоторых нет срыва рейсов.

Так, только за октябрь перевозчик, обслуживающий маршрут 40т, который соединяет Кировский, Рудничный, Центральный и Ленинский районы, вместо плановых 3 144 рейсов выполнил лишь 405 — всего 12%.

«Кроме того, в марте текущего года эти маршрутки практически перестали выходить на линию, и администрация города вынуждена была вмешаться в ситуацию, выпустив муниципальный транспорт на сорванные рейсы», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Во избежание таких ситуаций у каждого маршрута предполагается жёсткое расписание. Также их подключат к системе навигации для отслеживания рейсов, и если будет зафиксирован срыв графиков — перевозчику выпишут штраф.

Также представители власти уточнили, что автобусный маршрут № 40 сохранится. По результатам аукциона выбран перевозчик, который будет его обслуживать после поставки новых автобусов большой вместимости.

Фото: kemerovo.ru