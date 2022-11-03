В Кемерове изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов

Новшества будут введены с 7 ноября.

В столице Кузбасса будет изменена схема движения нескольких популярных автобусных маршрутов. Как сообщили в администрации города, новшества будут введены с понедельника, 7 ноября.

Так, в новые микрорайоны на проспектах Химиков и Комсомольском будут заезжать автобусы № 19 «ТРК «Променад-2» — ДСК», которые соединят эту часть города с Центральным и Заводским районами, а также автобусы № 82 «Д/п «Северный» — Д/п «Комсомольский», которые облегчат проезд на правый берег. На обоих маршрутах будут работать по три современных автобуса большой вместимости.

Помимо этого взамен маршруток № 4т будет увеличено количество рейсов автобуса № 91 «Рынок «Дружба» — Губернский рынок».

«На линию выйдут девять автобусов большой вместимости, где будут действовать льготы и проездные. Сам маршрут № 91 будет продлен до рынка «Дружба», при этом автобусы будут следовать через микрорайон “Берёзовая роща”», — уточнили в администрации Кемерова.

Фото: администрация города Кемерово.