Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› В Кемерове изменится схема движения нескольких ...

В Кемерове изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов

03 ноября 2022 в 14:11

Новшества будут введены с 7 ноября.

В столице Кузбасса будет изменена схема движения нескольких популярных автобусных маршрутов. Как сообщили в администрации города, новшества будут введены с понедельника, 7 ноября.

Так, в новые микрорайоны на проспектах Химиков и Комсомольском будут заезжать автобусы № 19 «ТРК «Променад-2» — ДСК», которые соединят эту часть города с Центральным и Заводским районами, а также автобусы № 82 «Д/п «Северный» — Д/п «Комсомольский», которые облегчат проезд на правый берег. На обоих маршрутах будут работать по три современных автобуса большой вместимости.

Помимо этого взамен маршруток № 4т будет увеличено количество рейсов автобуса № 91 «Рынок «Дружба» — Губернский рынок».

«На линию выйдут девять автобусов большой вместимости, где будут действовать льготы и проездные. Сам маршрут № 91 будет продлен до рынка «Дружба», при этом автобусы будут следовать через микрорайон “Берёзовая роща”», — уточнили в администрации Кемерова.

 

Фото: администрация города Кемерово.


Читайте также

Content
В Новокузнецке заметили стаю волков
Content
Товар недели в магазине «Поляна»
Content 642a5a5785628e7b55528183c3758c1c
До конца года в Кемерове ПАЗики полностью заменят автобусами
Content
В Мариинске извращенец показывал свои гениталии ребёнку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?