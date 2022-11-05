В Мариинске извращенец показывал свои гениталии ребёнку

На него пожаловались местные жители.

В Мариинске местные жители заметили извращенца. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Моя дочь недалеко от магазина, который стоит на Северной стояла серебристая иномарка с открытым капотом. Дочь, проходя мимо неё, увидела мужчину, который отойдя от машины пошёл в сторону дочери. При этом спустив штаны и показывая свои запчасти ребенку. Дочь испугалась и убежала», — цитирует издание пост одной из горожанок во «ВКонтакте».

Известно, что инцидент произошёл на пересечении улиц Северной и Луговой около 18:30. Местных жителей попросили внимательнее отнестись к посторонним людям и следить за своими детьми.

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