Правительство России утвердило создание новой особой экономической зоны «Кузбасс»

Резиденты уже готовы проинвестировать около 92,8 млрд рублей и создать 1 235 рабочих мест.

Правительство России утвердило создание особой экономической зоны «Кузбасс» по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Постановление за подписью председателя Михаила Мишустина появилось на сайте правительства.

Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. Здесь будет налажено производство минеральных удобрений — аммиака, гранулированного карбамида, жидкой углекислоты.

«Кроме того, на территории «Кузбасса» начнут работать предприятия по производству извести, медицинской мебели и продуктов питания. Ещё одно направление деятельности — переработка зёрен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний», — уточняется в сообщении.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в этих зонах предоставляет бизнесу преимущества — налоговые льготы, снижение арендных платежей.

На сегодняшний день уже пять предприятий заявили о намерении работать в ОЭЗ. Резиденты проинвестируют в проекты около 92,8 млрд рублей, создадут 1 235 рабочих мест. Срок функционирования ОЭЗ — 49 лет.

Фото: rospatent.gov.ru