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Кузбасс вошёл в список регионов-лидеров по заболеваемости ВИЧ

06 ноября 2022 в 17:58

На эти субъекты приходится половина всех заражённых  в стране.

Кузбасс стал одним из 14 регионов России, на которые приходится половина всех заражённых ВИЧ. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

«За восемь месяцев этого года зарегистрировано почти 40,2 тысячи человек с ВИЧ. В их числе оказались 359 детей и подростков до 17 лет», - приводит статистику ведомство.

При этом половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Республике Башкортостан.

 

Фото: ru.freepik.com


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