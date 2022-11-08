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«Поляна» приглашает за выгодными покупками

08 ноября 2022 в 17:53

Каждую неделю - новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит возможность выгодно приобрести самые разные товары, благодаря уникальным акциям. Так, с 9 по 15 ноября в продаже подсолнечное масло «Злато» по 114,90 руб. и сахар по цене 59,90 руб. за килограмм.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

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