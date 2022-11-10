Мэром города Кемерово избрали Дмитрия Анисимова

На пост наряду с победителем претендовали ещё семь человек.

Депутаты кемеровского горсовета единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Анисимова на пост главы города Кемерово.

Напомним, на пост мэра наряду с победителем претендовали ещё семь человек: депутат парламента Кузбасса Довран Аннаев, депутаты кемеровского горсовета Максим Неволин, Андрей Харламов и Алексей Помошников, предприниматель Сергей Каманин, руководитель регионального отделения партии «Родина» Артём Матвеев, а также в прошлом тележурналист, а ныне директор кемеровской школы № 52 Александр Смирнов.

В итоге лучшей по мнению депутатов оказалась программа Анисимова — «за» проголосовали 35 человек.

«Позвольте высказать слова благодарности за столь высокое доверие. Я многих из вас очень давно знаю как профессионалов своего дела, как истинных патриотов. И именно с вами мы будем вместе развивать наш город и двигать его вперёд. Я уверен, у нас всё получится», — сказал избранный глава Кемерова после подведения итогов голосования.

Дмитрий Анисимов также назвал 10 направлений, по которым планирует работать в областной столице: экология, экономика, образование, медицина, спорт, культурная среда, создание современного жилья, дорожная инфраструктура, общественные пространства и развитие Кемерова как центра северной агломерации Кузбасса. По каждому из направлений планируется активная работа, в том числе обновление транспорта, продолжение строительства обхода Кемерова, развитие бизнеса, увеличение количества мест для школьников и студентов и открытие новых направлений обучения, строительство поликлиник, спортивных площадок, жилья, дорог, благоустройство общественных пространств и другое.

Дата вступления Анисимова в должность пока не была названа.

Фото: Дмитрий Анисимов (ВКонтакте)