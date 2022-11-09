В Кемерове завершено строительство здания налоговой инспекции

Его возведение обошлось в 1 млрд рублей.

В столице Кузбасса завершилось строительство здания налоговой инспекции на Октябрьском проспекте. Напомним, строительство здания началось в январе 2020 года.

«В настоящее время строители завершили работы по монтажу вентиляции и кондиционирования. Здание подключено к наружным сетям электроснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации. На объекте установлена пожарная и охранная сигнализация. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы», — рассказали в пресс-службе компании «Единый заказчик» сегодня, 9 ноября.

Общая стоимость работ по возведению здания налоговой превысила 1 млрд рублей. Общая площадь застройки составила более 14 тысяч квадратных метров, где расположены залы для посетителей, архивы, переговорные зоны и другие кабинеты. Помимо этого выполнены работы по благоустройству территории объекта.

Работать в областной налоговой службе смогут до 560 сотрудников. Будут объединены все подразделения, которые на данный момент работают в разных районах города.

Фото: пресс-служба административного департамента ППК «Единый заказчик»