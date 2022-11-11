Власти Кемерова освободили семьи мобилизованных от платы за детсады

Официальное постановление опубликовано на сайте мэрии.

Власти Кемерова внесли изменения в постановление об установлении платы за детские сады. При этом основное изменение в документе одно — поправка, касающаяся семей мобилизованных кемеровчан. Они освобождаются от финансовых расходов на детсады.

Документ за подписью главы города Дмитрия Анисимова появился 11 ноября на сайте мэрии.

«Родительская плата не взимается: с семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». К членам семьи мобилизованного относятся дети мобилизованного и совместно проживающие с ним дети супруги (супруга) мобилизованного», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 10 октября 2022 года.

Ранее эта же мера начала действовать в Новокузнецке. При этом аналогичное правило действует и для семей служащих по контракту.

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