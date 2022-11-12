Горнолыжный курорт «Шерегеш» первым в России открыл зимний сезон

Сергей Цивилев рассказал о том, каким станет объект в ближайшем будущем.

Кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш» первым в стране открыл зимний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Трассы, подъёмники и другая туристическая инфраструктура уже готовы и принимают первых гостей», — рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

По его словам, в прошлом сезоне в «Шерегеше» отдохнули более двух миллионов человек, и турпоток только увеличивается. Туристов привлекает не только климат Горной Шории, но и особый снег «пухляк». В связи с этим объект представляет собой особою важность, в том числе для вложений. На открытии курорта губернатор дал старт реализации комплексного развития Шерегеша, крупнейшего по объёму строительства и инвестициям в России проекта.

«В рамках реализации мероприятий комплексного развития территории до 2027 года будет построено 19 жилых домов на 1 700 квартир общей площадью свыше 80 тыс. кв.м. Кроме того, планируется строительство в секторе «Ф» 4 трасс общей протяженностью 15 км, первая будет сдана вместе с первым апарт-комплексом», — говорится в телеграм-канале «Цивилев. Live».

Также здесь запланировано построить кафе, рестораны, двухэтажный торговый центр, два детских сада.

Всего проект комплексного развития территорий СТК «Шерегеш» рассчитан на 20 лет.

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