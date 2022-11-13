Кузбассовцев предупредили об ухудшении погодных условий в регионе

Уже с понедельника усилится ветер.

Председатель правительства Кузбасса Илья Середюк предупредил в своём Telegram-канале об ухудшении погодных условий в регионе в ближайшие сутки.

Так, уже 14 ноября на территории области ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём местами в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ожидается что юго-западный ветер усилится до 8-13 м/с, а местами его порывы будут достигать 17-22 м/с.

В связи с мокрым снегом и плохой видимостью автомобилистов и пешеходов попросили быть особо внимательными на дорогах, а также избегать мест с незакрепленными конструкциями и старыми деревьями поблизости.

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