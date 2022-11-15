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В Кемерове установят памятник Петру I

15 ноября 2022 в 13:51

Работы Зураба Церетели.

Масштабный памятник Петру I работы Зураба Церетели появится в Кемерове к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, объект будет возведен рядом со зданием Восьмого кассационного суда на Притомском проспекте.

«Мы уже привезли скульптуру в Кузбасс, она находится в Кемерове, установим до конца года, потому что это год 350-летия Петра I», — рассказал глава региона в ходе торжественной церемонии по случаю вступления в должность главы города Кемерова Дмитрия Анисимова.

Отмечается, что кемеровский памятник не будет повторять московский, работы того же Церетели.

 

Фото: ru.freepik.com


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