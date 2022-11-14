В Кузбассе откроют 39 ледовых переправ

В декабре.

В Кемеровской области ведётся работа по подготовке к эксплуатации ледовых переправ. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в декабре 2022 года планируется открыть 39 переправ.

Так, восемь из них появятся в Крапивинском муниципальном округе, семь — в Междуреченске, по четыре — в Таштагольском и Яйском округах и по три — в Кемеровском и Чебулинском округах. Ещё по две ледовые переправы откроют в Новокузнецком, Промышленновском и Яшкинском округах, по одной — в Мысковском и Мариинском округах. Общие переправы через Томь будут в Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, из общего количества переправ больше всего пешеходных — 26.

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