Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› В Кузбассе откроют 39 ледовых переправ

В Кузбассе откроют 39 ледовых переправ

14 ноября 2022 в 18:02

В декабре.

В Кемеровской области ведётся работа по подготовке к эксплуатации ледовых переправ. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в декабре 2022 года планируется открыть 39 переправ.

Так, восемь из них появятся в Крапивинском муниципальном округе, семь — в Междуреченске, по четыре — в Таштагольском и Яйском округах и по три — в Кемеровском и Чебулинском округах. Ещё по две ледовые переправы откроют в Новокузнецком, Промышленновском и Яшкинском округах, по одной — в Мысковском и Мариинском округах. Общие переправы через Томь будут в Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, из общего количества переправ больше всего пешеходных — 26.

 

Фото: ru.freepik.com


Читайте также

Content
Власти Кемерова освободили семьи мобилизованных от платы за детсады
Content
Горнолыжный курорт «Шерегеш» первым в России открыл зимний сезон
Content
Кузбассовцев предупредили об ухудшении погодных условий в регионе
Content
В Кемерове установят памятник Петру I

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?