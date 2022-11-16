Товар недели в магазине «Поляна»

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Магазин «Поляна» дарит кемеровчанам возможность выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 16 по 22 ноября здесь можно шоколад «Альпен Голд» по цене 49,90 руб. за и весовой сахар по 59,90 руб. за кг.

Ежедневно в "Поляне" работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. В продаже также полюбившиеся многим кемеровчанам куры-гриль собственного приготовления.

Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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