В столовой кемеровского техникума отравились ученики

Работу столовой приостановили после того, как госпитализировали 11 отобедавших школьников.

Одиннадцать человек отравились в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума. Известно, что ученики старших классов и педагог из Анжеро-Судженска приехали в Кемерово на экскурсию и пообедали в учебном заведении. После этого они были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В связи с этим управление Роспотребнадзора начало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«В ходе расследования в столовой техникума отобраны пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с объектов внешней среды. Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, реализации готовых блюд и соблюдению дезинфекционного режима. Материалы дела в отношении техникума направлены в суд. До принятия судебного решения управлением применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности столовой техникума», — рассказали в управлении Роспотребнадзора Кузбасса.

Уточняется, что на данный момент состояние всех больных стабильное. Продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований.

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