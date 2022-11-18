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В Кемерове с 15 декабря откроются ёлочные базары

18 ноября 2022 в 14:56

Уже известны их адреса.

В столице Кузбасса с 15 декабря начнут работать ёлочные базары. Точки традиционно разместятся во всех районах города.

Так, в Центральном районе будет 11 ёлочных базаров:

  • ул. Кирова, юго-западнее дома N 41
  • ул. Кирова, юго-восточнее строения N 37
  • пр. Ленина, южнее строения N 90/1
  • пр. Ленина, севернее дома N 105
  • пр. Октябрьский, севернее дома N 9
  • пр. Октябрьский, юго-восточнее дома N 34
  • пр. Московский, севернее строения N 11
  • пр. Ленина, севернее дома N 75
  • пр. Ленина, севернее N 85
  • пр. Ленина, севернее N 117
  • ул. Терешковой, северо-западнее строения N 22а

В Ленинском районе запланирована работа 14 ёлочных базаров по адресам:

  • пр. Ленина, западнее строения N 116
  • пр. Ленина, северо-западнее дома N 139
  • пр. Ленина, пересечение с пр. Ленинградским, юго-восточнее дома N 28а
  • пр. Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки
  • ул. Тухачевского, юго-западнее дома N 56
  • пр. Октябрьский, южнее дома N 68
  • пр. Октябрьский, восточнее дома N 78
  • пр. Химиков, северо-западнее дома N 41
  • пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения N 30
  • пр. Комсомольский, восточнее дома N 71
  • ул. Ворошилова, юго-западнее дома N 10а
  • ул. Марковцева, юго-восточнее дома N 20
  • пр. Ленинградский, северо-западнее дома N 22
  • пр. Химиков пересечение с бульваром Строителей, юго-западнее дома N 40

В Заводском районе будут работать 25 ёлочных базаров:

  • ул. Базовая, юго-восточнее дома N 5б
  • ул. Двужильного, севернее дома N 6
  • ул. Двужильного, южнее дома N 9 к 3
  • ул. Двужильного, северо-восточнее дома N 32
  • ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома N 35
  • пр. Кузнецкий, юго-западнее дома N 108
  • пр. Ленина, северо-западнее дома N 49
  • пр. Молодёжный, юго-восточнее дома N 2
  • пр. Молодёжный, южнее строения N 2а
  • пр. Молодёжный, севернее дома N 9
  • пр. Молодёжный, юго-восточнее дома N 10
  • пр. Молодёжный, севернее дома N 15
  • ул. Патриотов, северо-восточнее дома N 29
  • ул. Патриотов, юго-западнее дома N 30
  • ул. Патриотов, юго-западнее дома N 32
  • ул. Пролетарская, северо-восточнее дома N 3
  • ул. Радищева, юго-западнее дома N 4
  • ул. Радищева, восточнее дома N 6
  • ул. Радищева, южнее дома N 11
  • ул. Свободы, юго-западнее дома N 19
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома N 11
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома N 16
  • ул. Тухачевского, восточнее дома N 45в
  • ул. Дружбы, западнее дома N 30
  • ул. Соборная, северо-восточнее дома N 23

В Рудничном районе будут работать 12 ёлочных базаров:

  • пр. Шахтёров, юго-западнее дома N 58
  • пр. Шахтёров, восточнее здания N 45
  • пр. Шахтёров, севернее здания N 54б
  • пр. Шахтёров, северо-западнее здания N 48
  • пр. Шахтёров, западнее здания N 58
  • пр. Шахтёров, северо-западнее здания N 74
  • пр. Шахтёров, севернее здания N 85
  • пр. Шахтёров, юго-восточнее здания N 91
  • пр. Шахтёров, восточнее здания N 97
  • пр. Шахтёров, восточнее здания N 107
  • ул. Серебряный бор, южнее здания N 1
  • ул. Волкова, южнее дома N 41

В Кировском районе — 7:

  • ул. Григорьева, северо-восточнее строения N 5
  • ул. Леонова, юго-восточнее дома N 17
  • ул. Халтурина, юго-восточнее домов N 35а
  • ул. Инициативная, юго-западнее дома N 35
  • ул. Металлистов, севернее строения N 4б
  • ул. Леонова, восточнее строения N 13а
  • ул. Инициативная, юго-восточнее дома N 1

В ж.р. Ягуновский, Пионер:

  • ул. Белозерная, западнее дома N 40в
  • ул. Белозерная, северо-восточнее дома N 44
  • ул. Марата, юго-западнее строения N 12
  • ул. Пионер, юго-западнее дома N 11а

В Кедровке: ул. Новогодняя, юго-западнее дома N 14

В Лесной Поляне:

  • бульвар Осенний, севернее дома N 3
  • ул. Щегловская, западнее здания N 1

Как рассказали в администрации города, у кемеровчан будет более двух недель, чтобы купить ёлки - базары проработают по 31 декабря включительно. 

 

Фото: ru.freepik.com


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