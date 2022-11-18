В Кемерове с 15 декабря откроются ёлочные базары

Уже известны их адреса.
В столице Кузбасса с 15 декабря начнут работать ёлочные базары. Точки традиционно разместятся во всех районах города.
Так, в Центральном районе будет 11 ёлочных базаров:
- ул. Кирова, юго-западнее дома N 41
- ул. Кирова, юго-восточнее строения N 37
- пр. Ленина, южнее строения N 90/1
- пр. Ленина, севернее дома N 105
- пр. Октябрьский, севернее дома N 9
- пр. Октябрьский, юго-восточнее дома N 34
- пр. Московский, севернее строения N 11
- пр. Ленина, севернее дома N 75
- пр. Ленина, севернее N 85
- пр. Ленина, севернее N 117
- ул. Терешковой, северо-западнее строения N 22а
В Ленинском районе запланирована работа 14 ёлочных базаров по адресам:
- пр. Ленина, западнее строения N 116
- пр. Ленина, северо-западнее дома N 139
- пр. Ленина, пересечение с пр. Ленинградским, юго-восточнее дома N 28а
- пр. Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки
- ул. Тухачевского, юго-западнее дома N 56
- пр. Октябрьский, южнее дома N 68
- пр. Октябрьский, восточнее дома N 78
- пр. Химиков, северо-западнее дома N 41
- пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения N 30
- пр. Комсомольский, восточнее дома N 71
- ул. Ворошилова, юго-западнее дома N 10а
- ул. Марковцева, юго-восточнее дома N 20
- пр. Ленинградский, северо-западнее дома N 22
- пр. Химиков пересечение с бульваром Строителей, юго-западнее дома N 40
В Заводском районе будут работать 25 ёлочных базаров:
- ул. Базовая, юго-восточнее дома N 5б
- ул. Двужильного, севернее дома N 6
- ул. Двужильного, южнее дома N 9 к 3
- ул. Двужильного, северо-восточнее дома N 32
- ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома N 35
- пр. Кузнецкий, юго-западнее дома N 108
- пр. Ленина, северо-западнее дома N 49
- пр. Молодёжный, юго-восточнее дома N 2
- пр. Молодёжный, южнее строения N 2а
- пр. Молодёжный, севернее дома N 9
- пр. Молодёжный, юго-восточнее дома N 10
- пр. Молодёжный, севернее дома N 15
- ул. Патриотов, северо-восточнее дома N 29
- ул. Патриотов, юго-западнее дома N 30
- ул. Патриотов, юго-западнее дома N 32
- ул. Пролетарская, северо-восточнее дома N 3
- ул. Радищева, юго-западнее дома N 4
- ул. Радищева, восточнее дома N 6
- ул. Радищева, южнее дома N 11
- ул. Свободы, юго-западнее дома N 19
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома N 11
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома N 16
- ул. Тухачевского, восточнее дома N 45в
- ул. Дружбы, западнее дома N 30
- ул. Соборная, северо-восточнее дома N 23
В Рудничном районе будут работать 12 ёлочных базаров:
- пр. Шахтёров, юго-западнее дома N 58
- пр. Шахтёров, восточнее здания N 45
- пр. Шахтёров, севернее здания N 54б
- пр. Шахтёров, северо-западнее здания N 48
- пр. Шахтёров, западнее здания N 58
- пр. Шахтёров, северо-западнее здания N 74
- пр. Шахтёров, севернее здания N 85
- пр. Шахтёров, юго-восточнее здания N 91
- пр. Шахтёров, восточнее здания N 97
- пр. Шахтёров, восточнее здания N 107
- ул. Серебряный бор, южнее здания N 1
- ул. Волкова, южнее дома N 41
В Кировском районе — 7:
- ул. Григорьева, северо-восточнее строения N 5
- ул. Леонова, юго-восточнее дома N 17
- ул. Халтурина, юго-восточнее домов N 35а
- ул. Инициативная, юго-западнее дома N 35
- ул. Металлистов, севернее строения N 4б
- ул. Леонова, восточнее строения N 13а
- ул. Инициативная, юго-восточнее дома N 1
В ж.р. Ягуновский, Пионер:
- ул. Белозерная, западнее дома N 40в
- ул. Белозерная, северо-восточнее дома N 44
- ул. Марата, юго-западнее строения N 12
- ул. Пионер, юго-западнее дома N 11а
В Кедровке: ул. Новогодняя, юго-западнее дома N 14
В Лесной Поляне:
- бульвар Осенний, севернее дома N 3
- ул. Щегловская, западнее здания N 1
Как рассказали в администрации города, у кемеровчан будет более двух недель, чтобы купить ёлки - базары проработают по 31 декабря включительно.
Фото: ru.freepik.com
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы