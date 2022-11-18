В Кемерове с 15 декабря откроются ёлочные базары

Уже известны их адреса.

В столице Кузбасса с 15 декабря начнут работать ёлочные базары. Точки традиционно разместятся во всех районах города.

Так, в Центральном районе будет 11 ёлочных базаров:

ул. Кирова, юго-западнее дома N 41

ул. Кирова, юго-восточнее строения N 37

пр. Ленина, южнее строения N 90/1

пр. Ленина, севернее дома N 105

пр. Октябрьский, севернее дома N 9

пр. Октябрьский, юго-восточнее дома N 34

пр. Московский, севернее строения N 11

пр. Ленина, севернее дома N 75

пр. Ленина, севернее N 85

пр. Ленина, севернее N 117

ул. Терешковой, северо-западнее строения N 22а

В Ленинском районе запланирована работа 14 ёлочных базаров по адресам:

пр. Ленина, западнее строения N 116

пр. Ленина, северо-западнее дома N 139

пр. Ленина, пересечение с пр. Ленинградским, юго-восточнее дома N 28а

пр. Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки

ул. Тухачевского, юго-западнее дома N 56

пр. Октябрьский, южнее дома N 68

пр. Октябрьский, восточнее дома N 78

пр. Химиков, северо-западнее дома N 41

пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения N 30

пр. Комсомольский, восточнее дома N 71

ул. Ворошилова, юго-западнее дома N 10а

ул. Марковцева, юго-восточнее дома N 20

пр. Ленинградский, северо-западнее дома N 22

пр. Химиков пересечение с бульваром Строителей, юго-западнее дома N 40

В Заводском районе будут работать 25 ёлочных базаров:

ул. Базовая, юго-восточнее дома N 5б

ул. Двужильного, севернее дома N 6

ул. Двужильного, южнее дома N 9 к 3

ул. Двужильного, северо-восточнее дома N 32

ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома N 35

пр. Кузнецкий, юго-западнее дома N 108

пр. Ленина, северо-западнее дома N 49

пр. Молодёжный, юго-восточнее дома N 2

пр. Молодёжный, южнее строения N 2а

пр. Молодёжный, севернее дома N 9

пр. Молодёжный, юго-восточнее дома N 10

пр. Молодёжный, севернее дома N 15

ул. Патриотов, северо-восточнее дома N 29

ул. Патриотов, юго-западнее дома N 30

ул. Патриотов, юго-западнее дома N 32

ул. Пролетарская, северо-восточнее дома N 3

ул. Радищева, юго-западнее дома N 4

ул. Радищева, восточнее дома N 6

ул. Радищева, южнее дома N 11

ул. Свободы, юго-западнее дома N 19

ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома N 11

ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома N 16

ул. Тухачевского, восточнее дома N 45в

ул. Дружбы, западнее дома N 30

ул. Соборная, северо-восточнее дома N 23

В Рудничном районе будут работать 12 ёлочных базаров:

пр. Шахтёров, юго-западнее дома N 58

пр. Шахтёров, восточнее здания N 45

пр. Шахтёров, севернее здания N 54б

пр. Шахтёров, северо-западнее здания N 48

пр. Шахтёров, западнее здания N 58

пр. Шахтёров, северо-западнее здания N 74

пр. Шахтёров, севернее здания N 85

пр. Шахтёров, юго-восточнее здания N 91

пр. Шахтёров, восточнее здания N 97

пр. Шахтёров, восточнее здания N 107

ул. Серебряный бор, южнее здания N 1

ул. Волкова, южнее дома N 41

В Кировском районе — 7:

ул. Григорьева, северо-восточнее строения N 5

ул. Леонова, юго-восточнее дома N 17

ул. Халтурина, юго-восточнее домов N 35а

ул. Инициативная, юго-западнее дома N 35

ул. Металлистов, севернее строения N 4б

ул. Леонова, восточнее строения N 13а

ул. Инициативная, юго-восточнее дома N 1

В ж.р. Ягуновский, Пионер:

ул. Белозерная, западнее дома N 40в

ул. Белозерная, северо-восточнее дома N 44

ул. Марата, юго-западнее строения N 12

ул. Пионер, юго-западнее дома N 11а

В Кедровке: ул. Новогодняя, юго-западнее дома N 14

В Лесной Поляне:

бульвар Осенний, севернее дома N 3

ул. Щегловская, западнее здания N 1

Как рассказали в администрации города, у кемеровчан будет более двух недель, чтобы купить ёлки - базары проработают по 31 декабря включительно.

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