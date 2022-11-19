В Кузбассе столкнулись автобус и легковушка: погибли три человека

ДТП произошло рано утром.

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Беловском округе. Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, в 6:15 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о том, что на 6-6-м километре трассы «Белово — Гурьевск — Салаир» столкнулись Lada Priora и автобус Higer.

«По предварительным данным, один из участников движения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством. После этого автобус и легковой автомобиль съехали в кювет», - рассказали о причинах аварии в ведомстве.

В результате аварии погибли 31-летний водитель, 29-летний и 33-летний пассажиры «Приоры». Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Также пострадал 55-летний пассажир автобуса. Известно, что всего в салоне находились 9 человек — работники одного из предприятий.

В настоящее время полицейские полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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