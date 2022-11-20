В Кемерове установили мировой рекорд по массовому уроку катания на коньках

На лёд одновременно вышли 585 человек.

В субботу, 19 ноября, в Кеемерове спортсмены установили мировой рекорд по самому массовому уроку катания на коньках. По данным ТАСС, на лёд вышли 585 человек. Предыдущий рекорд поставили 523 человека на катке «Медео» в Казахстане 18 января 2014 года.

Урок прошёл в ледовом дворце «Кузбасс». Рекорд зафиксировала представитель Книги рекордов России Юлия Пронина. Установленный в Кузбассе рекорд был посвящён финальной 100-дневке до начала II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Также в ледовом дворце состоялась передача Кузбассу, как организатору предстоящих соревнований, официального флага Игр. До начала состязаний флаг будет выставлен в ЛДК, а 24 февраля, в день открытия, будет поднят.

Напомним, соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе Кемеровской области. Ожидается, что их участниками станут 28 команд из 20 стран Азии, а также из регионов России.

В программу соревнований вошли лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина. По инициативе Кузбасса в программу также впервые включены керлинг, фристайл, конькобежный спорт. Особенностью Игр станет проведение показательных и демонстрационных соревнований по волейболу на снегу и киберспорту.

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