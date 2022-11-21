В Кемерове на площади Советов начали монтаж новогодней ели и хоккейной коробки

Пункт проката заработает с 1 декабря.

На главной площади столицы Кузбасса начались работы по установке главной новогодней ели Кузбасса. Как сообщили в администрации города, работы продлятся в течение двух недель.

«Высота ели вместе с постаментом составит 25 метров (из которых 2 метра — основание). 1896 еловых веток смонтируют в 42 яруса, в ветки будут вплетены гирлянды белого, синего и красного цветов. С помощью специального программного комплекса новогодняя ель будет менять цвета и рисунок. Также главную новогоднюю ель украсят 1800 ёлочных шаров разных размеров», - напомнили в мэрии.

Чуть позже вокруг ёлки будет залит традиционный каток. А вот к монтажу хоккейной коробки уже приступили.

С 1 декабря здесь заработает пункт проката. При этом ледовая площадка площадью 800 кв. м. будет открыта для посещения круглосуточно, днём и вечером будет возможно взять коньки и другой спортивный инвентарь напрокат. Также на хоккейной коробке будут проходить детские хоккейные матчи.

Фото: ru.freepik.com