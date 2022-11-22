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В Кузбассе средняя зарплата превысила 55 тысяч рублей

22 ноября 2022 в 13:49

При этом с наступлением осени доходы жителей региона снизились.

По данным на сентябрь 2022 года средняя зарплата в Кузбассе составила 55 539 рублей. Такую статистику озвучил Кемеровостат.

По данным ведомства рост доходы кузбассовцев выросли 15,5% по сравнению с сентябрём 2021-го. При этом по сравнению с предыдущим месяцем они - в августе 2022 года средняя зарплата в регионе была 55 825 рублей.

Самые высокие заработные платы зафиксированы в сфере добычи угля (85 684 рубля), научных исследований и разработок (79 857 рублей), металлургического производства (71 649 рублей). А вот самые низкие зарплаты в Кузбассе оказались в области производства кожи и изделий из неё (15 470 рублей), производства одежды (18 071 рубль) и производства мебели (18 196 рублей).

 

Фото: ru.freepik.com


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