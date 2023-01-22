В кемеровском кинотеатре «Юбилейный» прогремел взрыв

Пострадал охранник.

В субботу, 21 января, подросток взорвал петарду в кемеровском кинотеатре «Юбилейный». В 16:34 полицейским поступило сразу несколько сообщений от жителей о громком хлопке.

По сведениям прокуратуры, петарду в киноцентр «Юбилейный» пронёс несовершеннолетний. Там он зажёг её, а увидевший это разнорабочий забрал огнеопасный предмет у подростка и попытался выкинуть на улицу, но не успел. Пиротехническое изделие взорвалось у него в руке, повредив кисть.

В результате 33-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. Ему оторвало два пальца.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правил продажи пиротехнических изделий, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Проверку организовали и полицейские. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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