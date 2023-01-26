Средняя зарплата в Кузбассе почти достигла 58 тысяч рублей

Специалисты перечислили самые доходные профессии региона.

В ноябре 2022 года средняя заработная плата в Кузбассе в ноябре 2022 года составила 57 854 рубля. Об этом сообщили в Кемеровостате. По сравнению с ноябрём 2021 года её рост составил 16.

«В октябре 2022 года средняя зарплата кузбассовцев составляла 56 141 рубль. Соответственно, её размер за месяц вырос. В среднем за период с января по ноябрь 2022 года заработная плата в регионе составляла 55 274 рубля», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что выше средних в ноябре были зарплаты у кузбассовцев, занятых в сфере добычи полезных ископаемых (89 416 рублей), производства химических веществ и химических продуктов (71 839 рублей), металлургического производства (69 392 рубля). Также уровень зарплаты выше среднего у жителей Кузбасса, занимающихся научными исследованиями и разработками (90 826 рублей), занимающихся финансовой и страховой деятельностью (66 342 рубля) и другими.

А вот самые низкие зарплаты наблюдаются в сфере обрабатывающих производств, а именно производства кожи и изделий из кожи (15 424 рубля), производства одежды (18 774 рубля), производство изделий из дерева (28 370 рублей).

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