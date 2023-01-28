В Кемерове специалисты приступили к масштабному демонтажу трамвайных путей

Мэр города отчитался об очередном рабочем дне на перекрытых улицах Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев.

Дмитрий Анисимов рассказал об очередном рабочем дне на месте перекрытых улиц Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Перечень выполняемых работ был опубликован в Telegram-канале градоначальника.

По словам мэра, по Сибиряков-Гвардейцев на участке от Мирной до Терешковой при помощи гидромолотов демонтируют трамвайные пути, на пересечении с Пионерской спиливают деревья и убирают снег. От Соборной к Пионерскому бульвару также разбирают трамвайные пути и устанавливают ограждение в строительном городке. А вот на участке от моста через Искитимку уже вскрывают грунт под строительство ливневой канализации и прокладку тепломагистрали.

На улице Гагарина продолжается шурфление коммуникаций, демонтаж покрытия, опиловка деревьев. На улице Соборной идёт вывоз гаражей в границах коридора для строительства продолжения улицы до ФПК.

Как отметил Анисимов, продолжается мониторинг дорожной обстановки из-за перекрытия указанных участков. При необходимости будут приниматься новые решения для корректировки движения.

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)