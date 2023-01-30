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В Кемерове водитель умер за рулём автомобиля прямо во время движения

30 января 2023 в 15:34

В результате аварии машина оказалась в сугробе.

В столице Кузбасса 31-летнему водителю стало плохо и он попал в ДТП. Информация о случившемся появилась в паблике «Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия» во «ВКонтакте».

Судя по фото, автомобиль в результате аварии оказался в сугробе. В комментариях очевидцы сообщили, что водитель умер из-за того, что у него остановилось сердце.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло 30 января в 8:35 вблизи дома № 44 по проспекту Ленина. Водитель, управляя автомобилем Renault, двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Красной в направлении улицы 50 лет Октября.

«Во время движения водителю автомобиля неожиданно стало плохо, в результате чего автомобиль произвёл наезд на препятствие — снежный вал. 31-летний водитель скончался. По предварительным данным, у него признаки биологической смерти, что не связано с ДТП», - пояснили в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: ru.freepik.com


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