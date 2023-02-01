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Товар недели в магазине «Поляна»

01 февраля 2023 в 09:44

Каждый день - новые предложения!

Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям. 

Так, с 1 по 7 февраля в продаже подсолнечное масло «Алтай» по 79,90 руб. и свежемороженый минтай  по 129,90 руб. за килограмм.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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