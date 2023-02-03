В Кемерове 20 улиц и проспектов отремонтируют в 2023 году

Об этом сообщил мэр города.

В столице Кузбасса 20 улиц и проспектов отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил Дмитрий Анисимов в своём телеграм-канале, это дороги, которые имеют высокий износ покрытия и интенсивный автомобильный трафик.

Также, согласно условиям нацпроекта, по включённым в план ремонта дорогам должны пролегать маршруты общественного транспорта; дороги должны иметь важность для жителей.

«Ремонт ожидает улицу Инициативная, проходящую через весь Кировский район, улицу Камышинская, связывающую Южный и Плешки и выводящую на трассу Р-255 «Сибирь». Также в планах ремонт пересечения улицы Терешковой и Октябрьского проспекта, улицы Грузовая, улиц Строительная, Стадионная, Стахановская», - рассказал градоначальник.

На Ленинградском проспекте, а также улице Волгоградская (от Ленина до Химиков) обновят дорожное покрытие. А на Южном за год будет обновлено около четырёх километров асфальта, сообщил мэр: улицы Тюленина, Громовой, а также участки улицы Патриотов (от Базовой до Радищева) и улицы Двужильного (от Баумана до Волошиной).

Также ремонт ожидает участок улицы Цеткин (от ж/д переезда до Тельбесской) и улицы Тельбесской в завокзальной части города.

Сейчас власти определяют подрядчиков, которые выполнят эти ремонты. К работе приступят, как только позволит погода.

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