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В Кузбассе «неизвестное животное» разорвало домашний скот

05 февраля 2023 в 16:00

Местные жители боятся за себя и детей.

В посёлке Шушталеп города Калтан неизвестное животное разорвало мелкий рогатый скот. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Telegram-канал «Подслушано Осинники и Калтан».

«Местные жители описали, что ночью 3 февраля собаки окрестных домов подняли лай, но этому никто не придал значения. Утром жители обнаружили убитых коз. На фото видно, что у животных частично повреждена шкура и нет внутренностей», - пишет издание.

В комментариях местная жительница заметила,  что наброситься на домашний скот могли местные собаки. По словам женщины, она часто видит, как агрессивные животные кидаются на людей. Однако в соцсетях отмечается, что вид животного остается под большим вопросом.

«(…) под угрозой наши дети и мы сами… Неизвестно, что и как произошло (…) Полиция написала заключение — неизвестное животное», — подписали пост в группе.

 

Фото: ru.freepik.com


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