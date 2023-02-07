В Кузбассе продолжается голосование за название для нового моста через Томь

Результаты объявят 23 февраля.

В Кемеровской области продолжается голосование за название и оформление нового моста через Томь, который строится на обходе Кемерова.

К настоящему моменту через платформу «Кузбасс Онлайн», где проводится голосование, жители региона предложили 972 варианта — 791 — по названию моста, 181 — по его световому оформлению. Оставить свой голос или своё предложение можно по ссылке.

Напомним, проект оформления будет проработан в соответствии с выбранным по итогам голосования названием, чтобы подчёркивать данное мосту имя. На сегодняшний день среди предложенных жителями региона названий лидируют «Звёздный», «Крёковский» и «Северный». Не так давно к ним добавилось ещё одно — «Мост героев СВО», сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Результаты станут известны уже 23 февраля.

Фото: пресс-служба АПК.