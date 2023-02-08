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«Поляна» приглашает за выгодными покупками

08 февраля 2023 в 08:23

Каждую неделю - новые предложения!

Магазин «Поляна» дарит возможность выгодно приобрести самые разные товары благодаря уникальным акциям.

Так, с 8 по 14 февраля в продаже подсолнечное масло «Алтай» по 79,90 руб. и свежемороженый минтай по цене 129,90 руб. за килограмм.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

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