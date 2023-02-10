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В Кузбассе на месте отработанного разреза появится озеро с пляжем

10 февраля 2023 в 17:16

Речь идёт об участке разреза «Берёзовский».

В Кемеровской на месте отработанного участка разреза появится озеро с пляжем. Речь идёт об участке разреза «Берёзовский», который в перспективе превратится в общественное пространство «Берёзовские плёсы».

Такую информацию по итогам совещания по рекультивации озвучил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. По его словам, в настоящее время уже идёт технический этап рекультивации.

«Из бывшей ямы глубиной почти в 200 метров делают ложе для будущего озера, максимальная глубина которого будет порядка 8-10 метров. В этом году уже начнётся заполнение водой. Затем пройдёт биологический этап, включающий высадку растений», — рассказал Андрей Панов.

Ориентировочно, в 2025 году «Березовские плёсы» начнут работу для жителей Кузбасса.

Замгубернатора отметил, что в регионе долгие годы объёмы восстановленных земель были кратно меньше тех, что используются в угледобыче, но в последние годы ситуация начала меняться.

 

Фото: Андрей Панов (ВКонтакте)


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