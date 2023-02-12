Кузбасс получит более 23 миллионов на развитие туризма

Точное распределение средств пока неизвестно.

Правительство России выделит Кузбассу 23,3 миллиона рублей на развитие туристической индустрии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Точное распределение средств, предоставленных Кузбассу, в документе не приводится. При этом всего в регионы на поддержку и развитие туристической индустрии будет направлено более 11,4 миллиарда рублей.

Из них 5,3 миллиарда будет направлено на грантовую поддержку бизнеса, который работает в туристической сфере. Более 3 миллиардов пойдёт на реализацию общественных инициатив: обустройство национальных маршрутов и зон отдыха. Более 1,5 миллиарда рублей предназначено для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешественников. Средства направят на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку новых путеводителей и аудиогидов, а также на обеспечение безбарьерной среды. Кроме того, на проекты по возведению кемпингов и автокемпингов предусмотрено 700 миллиона рублей.

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